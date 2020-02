vedi letture

La Juve non risponde a Sarri? "È una vostra invenzione, io non l'ho mai detto"

La Juventus non risponde alle direttive di Maurizio Sarri? È una domanda che è stata rivolta al tecnico bianconero in conferenza stampa dopo l'1-0 subito a Lione. Ma il toscano non è ovviamente d'accordo: "È una sua invenzione, non ho mai detto che non rispondono alle consegne. Rispondere a 100 all'ora è un conto, rispondere con la palla a 10 all'ora è un altro. Sono due calci diversi ma questo non vuol dire niente a livello di relazioni. È un difetto enorme, non so se abbiano più difficoltà nel farla viaggiare più veloce di prima".