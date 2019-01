La Juve non sbaglia: col Chievo finisce 3-0. Bianconeri a +9 sul Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus stende il Chievo: 3-0 allo Stadium. A segno Douglas Costa, Emre Can e Daniele Rugani

Va come tutti si aspettavano che andasse: la Juventus supera il Chievo con un netto 3-0, senza grosse difficoltà. Partita agevole sin dall'avvio per i bianconeri, che aprono le marcature dopo 13 minuti con Douglas Costa e raddoppiano al 45' con Emre Can. Di Daniele Rugani nel finale la rete che fissa il risultato definitivo. Nel mezzo, i tentativi di un Chievo che ha provato a giocare, si è anche fatto vedere dalle parti di Perin, ma senza fortuna. I 45 punti di distacco prima della partita, che diventono 48 al triplice fischio, non possono essere certo un caso. Dopo le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, la Juventus continua così il suo 2019 perfetto: tre vittorie su tre, sul Chievo la prima in campionato. E con questo successo i bianconeri si riportano a +9 sul Napoli secondo in classifica.

ALLEGRI CAMBIA, DI CARLO CI PROVA -

Vinta la Supercoppa, la Vecchia Signora cambia veste. La prima novità è nel modulo, sulla carta un 4-4-2 con Bernardeschi e Douglas Costa esterni. In pratica, un 4-2-fantasia in cui Berna e il brasiliano sono liberi di svariare su tutti i fronti. Tanti volti nuovi lì dietro: in porta c'è Perin, si rivedono De Sciglio e Rugani. In attacco Ronaldo fa coppia con Dybala. Gli ospiti non partono sulla difensiva: Di Carlo sposa la flessibilità ma mette in campo un 3-5-2 che a partita in corso diventerà 4-3-1-2, con il talentoso Kiyine a centrocampo e Giaccherini ad agire dietro la collaudata coppia d'attacco formata da Pellissier e Meggiorini. Il Chievo, in buona sostanza, si presenta spavaldo allo Juventus Stadium.

CHIEVO SPAVALDO, DOCCIA GELATA DOUGLAS COSTA -

Come da formazione schierata, i clivensi partono all'arrembaggio. È di Meggiorini il primo tiro in porta della partita, attento Perin. È del Chievo il primo calcio d'angolo, non sfruttato a dovere. È della Juve, però, il gol che apre le marcature: CR7 apre lo spazio, Douglas Costa lo sfrutta perforando le linee, troppo morbide nell'occasione, degli avversari. Il brasiliano si accentra da destra e poco dopo i 25 metri fa partire una botta violenta e angolata che non lascia possibilità di replica a Sorrentino. Sono passati 13 minuti e i campioni d'Italia sono già sull'1-0, grazie al primo gol in questa stagione del numero 11.

CON LA MANOVRA LA JUVE NON SOFFRE-

Anche dopo aver incassato il gol, l'atteggiamento del Chievo resta da elogiare: gli uomini di Di Carlo fanno girare la palla e cercano di costruire azioni degne di tal nome. Proposito lodevole, ma con la Juve è una tattica che non funziona: a parità di tentativi di palleggio, emerge infatti la maggior qualità tecnica dei padroni di casa. Che mettono in mostra il solito Ronaldo dedito a cercare la porta da qualsiasi posizione, ma con pericolosità. E un Bernardeschi in serata di grazia: le gambe girano, gli avversari non riescono a frenare la verve dell'ex Fiorentina, che strappa e fa la differenza, mettendo anche in difficoltà Sorrentino appena superata la mezz'ora.

RADDOPPIO A UN SOFFIO DALL'INTERVALLO -

I bianconeri sembrano "condannati" a chiudere in vantaggio di misura il primo tempo, ma in un minuto e mezzo, a un soffio dall'intervallo, costruiscono una rete che è un gioiello. 29 tocchi consecutivi senza che il Chievo riesca a intercettare il pallone, 1'30'' di manovra ininterrotta, fino ad arrivare al trentesimo tocco: quello di Emre Can che, servito magistralmente da Dybala, apre il piattone e spiazza Sorrentino, trasformando un rigore in movimento nel gol che vale il 2-0 con cui le due squadre tornano negli spogliatoi.

SORRENTINO IN CATTEDRA A INIZIO RIPRESA -

Non paga del doppio vantaggio, la Juve torna in campo con un'intenzione chiara: chiudere in via definitiva la pratica Chievo. Ci va vicina con Alex Sandro, che pronti via incorna da due passi: strepitoso Sorrentino nei riflessi e nella parata che dice no al brasiliano. Cinque minuti dopo, il portiere clivense deve ripetersi: "merito" di Bani, che para in modo vistoso un tiro dal limite, si fa ammonire e soprattutto regala un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo, che per una volta dà prova di fallibilità: il tiro è abbastanza potente e anche angolato, ma Sorrentino vola alla sua sinistra e lo toglie dallo specchio della porta. È il primo rigore sbagliato da CR7 nella sua avventura bianconera, la partita resta sul 2-0.

DI CARLO CI PROVA: TRE CAMBI E UN 2000 -

Persa per persa, Di Carlo si gioca in pochi minuti tutte le carte a sua disposizione: dal 61' al 66' entrano in rapida successione Vignato, Stepinski e Jaroszynski. Il Chievo non cambia volto, ma il suo allenatore manda un messaggio. E colpisce l'ingresso di Vignato, classe 2000 che si fece notare già da Totti: buono, peraltro, l'impatto sulla gara del giovane talento italo-brasiliano di Negrar. Forse per merito dei cambi forse no, gli ospiti si palesano dalle parti di Perin in modo pericoloso: prima Meggiorini, poi Rossettini, anche l'ex Genoa ha del lavoro da fare. A sfiorare la rete è però la Juve, con Cristiano Ronaldo che da pochi metri manca il bersaglio grosso: non è serata, per il portoghese.

TRIS RUGANI: TRE GOL, TRE PRIME VOLTE -

Mentre Ronaldo prosegue senza fortuna la sua personale ricerca del gol, la Juve trova il terzo. È evidentemente la serata delle prime reti stagionali, per i bianconeri: dopo Douglas Costa ed Emre Can, entrambi alla prima realizzazione nel 2018/2019, è Daniele Rugani a siglare il tris. Perfetto lo stacco del centrale juventino su calcio di punizione battuto da Bernardeschi, rivedibile la marcatura della difesa del Chievo nell'occasione di questo 3-0. Qualora vi fossero dubbi, la rete manda in ghiaccio la partita: nel finale entrano Spinazzola e Kean. Nomi caldi in ottica mercato, ma il minutaggio non gli consente di mettersi in mostra questa sera.

Il tabellino -

JUVENTUS-CHIEVO 3-0

(13' Douglas Costa, 45' Emre Can, 84' Rugani)

Ammoniti: 80' De Sciglio nella Juventus. 51' Bani, 83' Kiyine nel Chievo.

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro (dall'89' Kean); Bernardeschi (dall'86' Spinazzola), Can, Matuidi, Douglas Costa (dal 76' Bentancur); Dybala, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Depaoli (dal 66' Jaroszynski); Kiyine, Radovanovic, Hetemaj (dal 61' Vignato); Giaccherini; Meggiorini, Pellissier (dal 65' Stepinski). Allenatore: Domenico Di Carlo.