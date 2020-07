La Juve non sbaglia il matchpoint, Ronaldo scrive record e Sarri vola a un passo dallo Scudetto

Non era la sfida Scudetto che a un certo punto avevamo immaginato. Ma la Juventus l'ha vinta comunque: i bianconeri stendono 2-1 la Lazio grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, migliore in campo e capace di salire a quota 30 gol in questa stagione. Anche senza pensare ai record. Il portoghese in vetrina, assieme a Paulo Dybala e ovviamente a Maurizio Sarri, che tocca ferro ma è a un passo dal tricolore. Il +8 sull'Inter regala infatti una certa tranquillità al tecnico toscano dei bianconeri. Che, una volta di più, ha dimostrato di sapersi infine adattare alla sua squadra: votata alle individualità e non solo al collettivo. Vincente e a tratti anche convincente, sempre prima della classe come da nove anni a questa parte.