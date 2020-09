La Juve non vuol farsi trovare impreparata: il club tiene vive le alternative a Suarez

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata sul fronte attaccante: tutto su Luis Suarez come primo grande obiettivo. L'intesa è totale, anche in casa bianconera c'è grande ottimismo a riguardo visto che oramai c'è solo la questione burocratica a frenare una trattativa impostata. Però, siccome nel mercato non è mai detta l'ultima parola, ecco che la Vecchia Signora tiene vive anche piste alternative. Tuttosport spiega che Edin Dzeko è sempre tenuto vivo ma l'affare tra Roma e Napoli, con lo scambio tra Milik e Under, non si sblocca. Su Edinson Cavani timido sondaggio ma cifre che hanno bloccato tutto subito, spiega Gazzetta dello Sport che poi su Alvaro Morata racconta che è in subordine agli altri e valido solo per un eventuale scambio con l'Atletico Madrid con Douglas Costa.