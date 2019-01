Uno a uno all'Olimpico grazie ai cambi di Allegri e alla qualità della panchina bianconera. Al 74' la Juventus trova il pareggio alla prima conclusione in porta: Bernardeschi va via a Bastos sulla sinistra e serve Dybala al limite dell'area. Conclusione dell'argentino, Strakosha respinge come può, ma sulla respinta c'è Cancelo (appena entrato) pronto a ribadire in rete.