La Juve pensa al prossimo mercato: Emerson il primo dei terzini in lista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le grandi manovre in vista del mercato di gennaio sono già iniziate. La Juventus - sottolinea il Corriere dello Sport - non ha granché da migliorare, ma una necessità però c’è e riguarda i terzini. Una vera alternativa ad Alex Sandro, unico interprete sul lato mancino, anche perché il sostituto designato in estate, Luca Pellegrini, ha fatto ritorno a Cagliari per giocare con continuità.

Emerson davanti a tutti - Il primo della lista è Emerson Palmieri, vecchio pupillo della dirigenza bianconera. Sarri ha potuto conoscerlo da vicino la scorsa stagione al Chelsea, apprezzandone le qualità tanto da affidarsi a lui, e non a Marcos Alonso, nel rush finale della stagione che ha portato alla conquista dell’Europa League. Il Comandante ha ribadito nelle ultime settimane il suo apprezzamento per l’italobrasiliano, che potrebbe diventare quindi il grande obiettivo per gennaio per completare il reparto terzini.

Controffensiva Chelsea - Annusata l’aria, il Chelsea sta giocando sulla difensiva tanto che, stando alla stampa inglese, proprio per evitare l’assalto dei bianconeri, avrebbe proposto a Emerson un rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il prolungamento sarebbe triennale, per un legame complessivo di altri cinque anni.