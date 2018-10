© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idea argentina per la difesa della Juventus: secondo quanto riferito da Sportmediaset, i bianconeri pensano infatti a Leonardo Belardi, centrale classe '99 del Boca Juniors. Già nel mirino del Barcellona, che ha offerto 5 milioni di euro, rifiutati dal Boca. I bianconeri, per battere i blaugrana, puntano sugli ottimi rapporti con la dirigenza del club di Buenos Aires, maturati dall'affare Tevez in poi.