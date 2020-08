La Juve punta sull'esordiente Pirlo. Come 11 anni fa con Ciro Ferrara

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. La scelta, a sorpresa, è stata comunicata questa sera dalla dirigenza bianconera, nello stesso giorno dell'esonero di Maurizio Sarri.

Pirlo arriva alla Juventus da tecnico esordiente, senza mai aver allenato una prima squadra. L'ultima volta che accadde in casa bianconera fu nel 2009, quando il 18 maggio Ciro Ferrara subentrò all'esonerato Claudio Ranieri. In quel finale di stagione Ferrara si guadagnò la conferma per la stagione successiva, ma poi l'anno dopo non finì la stagione: fu esonerato il 29 gennaio 2010, all'indomani dell'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter.

Prima di quella esperienza, Ferrara non aveva mai allenato una prima squadra avendo iniziato la sua carriera nello staff dell'allora ct Lippi, come collaboratore tecnico.