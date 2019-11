La Juve può fare a meno di Bonucci? Sarri: "Risposta è nelle mie scelte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa Juve può fare a meno di Bonucci? "La risposta è insita nelle mie scelte", dice Maurizio Sarri in conferenza stampa. "Se pensavo che la squadra potesse farne a meno l'avrei fatto riposare. In questo momento penso la squadra abbia bisogno di lui per esperienza, personalità e organizzazione difensiva, quindi gli viene chiesto un sacrificio enorme. Spero di farlo riposare in futuro".