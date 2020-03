La Juve resta in quarantena, per fortuna nessun altro caso dopo Rugani

A poco meno di una settimana dal riscontro di positività al Covid-19 di Daniele Rugani, in casa Juve non si registrano al momento altri casi. E questa è una buona notizia che si aggiunge al fatto che anche il difensore, dopo aver accusato qualche linea di febbre lo scorso martedì sera e per questo sottoposto al test, è completamente asintomatico. Altrove è andata peggio, in quanto il contagio ha travolto sin da subito altri elementi del gruppo e qualcuno dello staff. E’ successo alla Fiorentina e soprattutto alla Sampdoria, tanto che quest’ultima ha addirittura deciso di interrompere le comunicazioni sullo stato di salute dei propri tesserati per evitare preoccupazioni.

A Torino, tra Continassa e abitazioni private, sono 121 i tesserati bianconeri in isolamento volontario. Nei prossimi giorni potrebbero essere sottoposti precauzionalmente al test del tampone, avendone pieno diritto stando all’ultima circolare del Ministero della Salute, così da avere anche un riscontro scientifico sulla loro perfetta condizione. Posto che osserveranno tutti integralmente il periodo di quarantena. Nel frattempo, si comprenderà meglio il futuro della stagione, quantomeno nelle possibili soluzioni.

Martedì, infatti, l’UEFA deciderà sull’Europeo (si va verso il rinvio al prossimo anno) e sul prosieguo di Champions ed Europa League. La Serie A spinge per portare a termine il campionato regolarmente, quando l’emergenza Coronavirus sarà superata. L’alternativa, che stuzzica anche per una logica futuristica, resta quella dei play off ma non trova pieno consenso. La stagione calcistica, in assenza di modifiche che complicherebbero troppo le cose, dovrebbe comunque concludersi entro il 30 giugno, data in cui decadono i contratti dei calciatori in scadenza (la Juve non ne ha, altri club sì) e tutti gli accordi commerciali e televisivi legati alla stagione in corso.

Il rinvio di Euro2020 potrebbe anche rendere felice qualche juventino. Demiral, per esempio, potrebbe recuperare con meno ansia. Mentre Chiellini, che ha ormai lasciato l’infortunio alle spalle e non vede l’ora di ritrovare il campo anche con la Nazionale, ha incassato giusto ieri la piena fiducia di Roberto Mancini. “Giorgio convocato nel 2021? Avrà un anno in più di esperienza” ha detto il ct azzurro.