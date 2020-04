La Juve richiama tutti a Torino: tra Pasqua e Pasquetta il rientro dei giocatori dall'estero

La Juve si prepara al rientro in campo. La data della ripresa possibile, al momento non vi è alcuna certezza, è ancora lontana con il nostro Paese che sta giustamente concentrando le attenzioni sull'emergenza sanitaria COVID-19. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tutti i giocatori bianconeri attualmente all'estero dovrebbero fare rientro a Torino fra Pasqua e Pasqutta.

Nove i giocatori all'estero - Sono nove i giocatori che al momento sono fuori dall'Italia con Cristiano Ronaldo che è in Portogallo, Miralem Pjanic in Lussemburgo, Sami Khedira in Germania, Gonzalo Higuain in Argentina, Wojciech Szczesny in Polonia, Adrien Rabiot in Francia e Douglas, Costa, Danilo e Alex Sandro in Brasile.

Prima le visite - La ripresa degli allenamenti in Italia, in attesa però del via libera da parte del Governo, dovrebbe essere fissata per il 4 maggio ma prima ci sarebbe l'iter delle visite mediche da effettuare, riporta sempre il quotidiano sportivo, e che non riguarderà soltanto a chi era risultato positivo al virus.