La Juve riparte da Pirlo e da... CR7: il portoghese non considera chiuso il suo ciclo a Torino

La Juventus di Andrea Pirlo ha già un'importantissima certezza: Cristiano Ronaldo. I bianconeri, come confermato direttamente dal presidente Agnelli appena dopo l'eliminazione dalla Champions patita contro l'Olympique Lione, non hanno infatti alcuna intenzione di rinunciare alla loro stella più luminosa nel 2020-2021.

CR7, dal canto suo, è volato in vacanza con grande delusione per il ko coi francesi, ma a Torino insieme alla sua famiglia sta bene, è felice e non considera ancora chiuso il suo ciclo - finora biennale - in Serie A (contratto in scadenza nel 2022). Questo, almeno, è quanto filtra al momento dalle fonti più vicine al campione portoghese, interpellate da TMW proprio dopo l'avvicendamento in panchina tra mister Sarri e l'ex centrocampista. Perché Cristiano Ronaldo è intrigato da una Juve in versione Real Madrid zidaniano e ha voglia di terzo Scudetto consecutivo, ma soprattutto di rivincita in Champions League, nella speranza ovviamente che il nuovo ciclo del 'Maestro' possa riportare fin da subito i bianconeri in lotta non solo per il titolo in Italia, ma anche per il tanto agognato trionfo europeo.