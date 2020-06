La Juve riparte tra le critiche, il turnover di Sarri inizia da chi ha tanto da dimostrare

Nella Juventus che deve invertire la rotta rispetto alle prime due uscite e scacciare qualche critica, Maurizio Sarri riparte da chi ha ancora tanto da dimostrare. Al netto di De Sciglio per l’infortunato Alex Sandro, le novità, alla lettura della formazione ufficiali della Vecchia Signora, sono entrambe mancine: contro il Bologna giocheranno titolari Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot. Il primo in attacco al posto di Douglas Costa, il secondo a centrocampo in luogo di Matuidi.

C’è bisogno di turnover. Lo abbiamo ripetuto sino allo sfinimento: nel tour de force che ci accompagnerà da qui al termine della stagione, tutti i tecnici dovranno attingere a tutte le forze a propria disposizione, pescando nella lunghezza delle rispettive rose. Sarri lo fa partendo dal francese, oggetto misterioso sin dal suo arrivo dal PSG. E dall’ex Fiorentina, che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi quel ruolo da protagonista per il quale a Torino pensavano fosse pronto. Se la Juve, pur sempre prima in classifica, ha qualcosa da dimostrare, a maggior ragione questo vale per i due talenti da cui ricomincia il campionato di Sarri e dei suoi.