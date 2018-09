La Juve ritrova Dybala: l'attacco a due rivitalizza l'argentino

© foto di www.imagephotoagency.it

È questione di feeling: mettete Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo da soli lì davanti, si divertiranno e vi faranno divertire. Il primo gol stagionale dell'attaccante argentino, che ha sbloccato la gara contro il Bologna, è arrivato in maniera fortunosa e fortunata, ma soltanto per lo sviluppo dell'azione, con un tocco quasi involontario della Joya a mettere giù il lancio di Bonucci. Non a caso, però, è arrivato nella prima partita in cui Allegri ha schierato l'ex Palermo in un attacco a due, quello che da sempre pare il modulo più congeniale a Paulo Dybala.

Senza grandi compiti difensivi, alleggerito anche a livello mentale dalla rete segnata quasi subito, il numero 10 della Juventus ha fatto anche quello che il tecnico livornese gli chiede in altre vesti: tenere cuciti centrocampo e attacco, filo di raccordo continuo tra la mediana e CR7. Un compito che Dybala ha anche nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3, ma che in quei casi, almeno in questa stagione, non è riuscito a portare a termine con successo. Gli è riuscito tutto questa sera: contro un avversario morbido è vero, ma si è rivisto a larghi tratti il miglior Dybala. Quello di cui la Juventus non vorrebbe fare a meno neanche in serate più impegnative. È presto per dire che sia tornato, anche perché forse non era mai andato via. Di certo, la gara col Bologna dà un nuovo indizio a una teoria già robusta: Dybala gioca meglio in un attacco a due punte. Ad Allegri, come sempre, il compito di risolvere un piccolo rebus tattico ancora non sciolto nella Juventus che fa sette su sette e si gode per una sera il suo talento più brillante.