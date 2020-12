La Juve ritrova le giocate di Kulusevski: nessun dubbio, solo un naturale percorso di crescita

Alla vigilia dell’ultima gara del 2020 in programma domani sera all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, la Juventus si gode la convincente vittoria del Tardini di Parma dove i bianconeri hanno dominato in lungo e in largo gli avversari offrendo una prestazione degna di nota. L'ennesimo segnale del percorso tecnico intrapreso dalla squadra di Andrea Pirlo in costante crescita nelle ultime uscite. Crescita che sembrava essersi, momentaneamente, arrestata per Dejan Kulusevski dopo un avvio col botto: lo svedese, però, contro il Parma ha rimesso in mostra parte del suo bagaglio tecnico.

STOCCATA E VISIONE DI GIOCO - Largo a destra, in quella che è la sua porzione di campo preferita, proprio contro quella maglia con la quale la scorsa stagione ha dipinto calcio, ha ripreso la corsa che pareva interrotta. Equilibrato, mai sopra le righe, mai una forzatura, ma decisivo. Come quando sblocca la gara riempiendo coi tempi giusti l’area di rigore assieme ai compagni e piazzando, al volo, con un tocco morbidissimo il pallone alle spalle del portiere avversario. Lucidità e freddezza, da grande giocatore. Poi la gestione del possesso, verticalizzazioni, visione di gioco e cambi di campo, improvvisi e perfetti, come quello nel finale di gara, repentino e col piede debole, sul piede di Chiesa. Il tutto dopo non esser stato preso particolarmente in considerazione nelle ultime uscite: sintomo di sicurezza nei propri mezzi, mai persa. E con la rete di ieri Kulusevski è il giocatore più giovane in Serie A con almeno tre marcature all’attivo.

NESSUN DUBBIO, SOLO UN PERCORSO DI CRESCITA - Tolti i sette minuti con il Genoa infatti l’ultima apparizione dell’ex Parma prima di ieri era datata cinque dicembre con l’ora scarsa nel derby della Mole. Poco, considerato l’approccio, come di non alto livello l’apporto dato da Kulusevski quando chiamato in causa nell’ultimo mese. E la spiegazione l’ha data direttamente Andrea Pirlo: “Era stanco mentalmente nelle scorse gare ma con il Parma ha dimostrato di essere un grande giocatore”. Stanchezza mentale preventivabile per un ragazzo trasportato nel mondo Juve con tutti gli occhi addosso. Un inizio illuminante, psicologicamente e fisicamente probante fra club e nazionale, e poi un calo fisiologico. Un naturale percorso di crescita in una big che stima, in tutte le sue figure, le doti del classe 2000 tanto quanto l’esterno svedese ammira l’ambiente bianconero.