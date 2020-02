vedi letture

La Juve, Sarri e la linea storica del club. Serve però il cambio di passo

L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al momento della Juventus, tornando sulla cena tra Maurizio Sarri e il presidente Agnelli. Un incontro fissato da tempo - si legge - ma capitato casualmente in un momento difficile per la squadra. E' stata l'occasione per confrontarsi, né più né meno come quando le cose vanno bene. Tanto la regola della casa è ferrea: non si esonera nessuno durante la stagione (a meno di dover evitare disastri epocali), si giudica alla fine, sulla base dei risultati.

In sintesi, alla fine si tutto il concetto è chiaro: Sarri non si discute in questa stagione e sarà aiutato dalla società come chiesto. Si attende un cambio di passo da qualche big che sta rendendo meno del previsto. In gioco per il tecnico, semmai, c'è la conferma per il prossimo anno.