La Juve scarica Higuain: 125 gol in Serie A e 0 trofei internazionali con le squadre italiane

Nell'estate del 2014 il Napoli strappò al Real Madrid uno degli attaccanti migliori del panorama internazionale. Gonzalo Higuain aveva segnato 121 reti con la maglia dei Blancos, risultando determinante soprattutto nella conquista della Liga 2010-11 con 22 gol. Sotto il Vesuvio, il Pipita diventa re assoluto, grande trascinatore prima con Benitez, poi con Maurizio Sarri: 24, 29 e 38 reti stagionali, 36 in campionato (record per la Serie A) nell'anno dell'addio.

Da Napoli se ne va quasi da traditore, acquistato per 90 milioni dal "nemico" che aveva combattuto per tre stagioni. Due Scudetti e 40 centri totali, ma la Juve non riesce a conquistare l'agognata Champions League e decide di acquistare il migliore sulla piazza, Cristiano Ronaldo. Un arrivo che costringe il classe 1987 a fare le valigie ed accettare la corte dell'ambizioso Milan di Maldini e Leonardo. Higuain comincia bene, poi però crolla letteralmente dopo la sfida con i bianconeri. Otto gol in 22 incontri, è il punto più basso della sua carriera: i rossoneri lo lasciano andare al Chelsea, che lo rispedisce a Torino a fine stagione (bottino magrissimo, 5 reti). Qui, come a Londra, l'argentino ritrova Sarri, che non riesce a riportare il suo vecchio pupillo ai fasti del passato: gioca tanto, più per assenza di alternative (del resto la dirigenza non lo vende solo perché non riesce a prendere un sostituto) che per meriti propri, ma segna col contagocce. Adesso è arrivato il momento dei saluti definitivi: Higuain, a 33 anni, è ufficialmente sul mercato e dovrà decidere dove chiudere una carriera straordinaria ma incompleta: con la maglia dell'Albiceleste, come in campo internazionale, non è mai stato davvero decisivo.

I NUMERI DI HIGUAIN IN ITALIA

Napoli

2013-14: 17 reti in 32 partite in Serie A

2014-15: 18 reti in 37 partite in Serie A

2015-16: 36 reti in 35 partite in Serie A

Juventus

2016-17: 24 reti in 38 partite in Serie A

2017-18: 16 reti in 35 partite in Serie A

Milan

2018: 6 reti in 15 partite in Serie A (fino a dicembre)

Juventus

2019-20: 8 reti in 32 partite in Serie A