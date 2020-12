La Juve si aggrappa al solito Cuadrado in versione derby. Ma tanta, troppa fatica col Torino

La Juventus tira un sospiro di sollievo ma il peso sulle spalle di una prestazione di basso livello resta comunque massiccio. All’Allianz Stadium la squadra di Andrea Pirlo strappa in rimonta la vittoria contro il Torino Marco Giampaolo nel derby della Mole grazie alle reti di McKennie e Bonucci negli ultimi dieci minuti di gara, dopo il vantaggio granata a inizio match firmato Nkoulou. Tre punti, quello che conta dopo lo stop di Benevento, ma troppa fatica considerati i valori tecnici in campo. La squadra ospite è stata ampiamente superiore nella prima frazione, abile a creare diverse occasioni da gol a dispetto delle zero create da bianconeri. “Nel primo tempo non abbiamo vinto un duello, abbiamo perso tutti quelli individuali. Nel secondo invece siamo stati più aggressivi, siamo riusciti a vincerne e a tenere il Torino nella propria metà campo. L’atteggiamento è stato diverso, il dna della Juventus è uscito fuori”, così ha provato a spiegare la prestazione Pirlo nel post partita. La sensazione però è che non sia solo una questione di atteggiamento ma che ci siano parecchi meccanismi da affinare sul rettangolo verde. Ieri l’unico sbocco offensivo erano i traversoni dalla destra di Cuadrado dai quali sono arrivate le reti.

DUE CAPOCCIATE, DUE CROSS DI CUADRADO - Con Ronaldo imbrigliato, Dybala lontano dalla porta, Kulusevski non in partita, le azioni offensive della Juve erano affidate alle progressioni di Chiesa, generoso ma poco lucido, e alle avanzate targate Juan Cuadrado. E proprio dai suoi piedi è nato il ribaltamento del risultato: due pennellate sulle teste di McKennie prima e Bonucci poi da spingere in rete. Colombiano che qualche minuto prima avevo anche trovato la marcatura personale annullata dal VAR per una una posizione irregolare del numero 19 bianconero. E a elogiare uno dei propri punti di forza ci ha pensato direttamente Pirlo: “Cuadrado è importante per questa Juve come lo è stato per quelle del passato. Lo conosciamo, forse potrebbe dare qualcosa in più nel chiudere l’azione che arriva da sinistra perché può avere tante chance”. Al momento più che importante: fondamentale, indispensabile. Ancora una volta l’uomo del derby della Mole è il solito: Juan Cuadrado da Necoclí.