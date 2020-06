La Juve si fa trovare pronta e risponde a Sarri. Berna super, grattacapo terzini

Maurizio Sarri voleva delle risposte. Alle critiche. A due partite sottotono. A chi pensava che la Juventus, al ritorno del massimo campionato, non avesse più voglia o capacità di vincere. I suoi giocatori ci sono, battono due colpi, stendono il Bologna con un secco 2-0. Firmato da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ma soprattutto da Federico Bernardeschi, il migliore in campo della Vecchia Signora. Uno tanto criticato quanto sottovalutato, assicura Sarri. Una seconda linea, almeno per quanto visto finora nella stagione della squadra campione d’Italia. E quindi uno di quelli che più di tutti doveva al suo allenatore una reazione. È arrivata, da lui come da tutti. Anche se Pjanic è ancora distratto. Anche se Ronaldo non è ancora al meglio e segna su rigore, come Del Piero vent’anni: niente infortunio, ovviamente, ma una pandemia in qualche modo gli assomiglia. Anche se, e arriviamo alle note stonate, De Sciglio si fa male e Danilo si fa espellere: col Lecce è caccia al terzino. Ma la Juve del gioiello umile Dybala e del capitano orgoglioso Bonucci ha dato una reazione. È prima, ancora di più. Risponde alle opinioni con i fatti. E ci vorrà tutta la qualità delle inseguitrici, per scalzarla da lassù.