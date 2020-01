La Juve si gode il miglior Ronaldo. Ma a Sarri servono i gol degli altri

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Ciro Immobile è l'attaccante più forte del campionato italiano senza ombra di dubbio, Cristiano Ronaldo è l'uomo più decisivo, quello che per ora sta facendo la differenza nella lotta al vertice della Serie A. Quella che stiamo ammirando da oltre un mese a questa parte è la versione migliore del fenomeno portoghese da quando è sbarcato in Italia: 16 gol in campionato in 17 partite, 11 nelle ultime 7: un feeling con la rete che, in diversi momenti, era stato messo in discussione e che invece sembra ormai definitivamente ritrovato. I numeri cominciano a essere davvero impressionanti e somigliano sempre di più a quelli di Madrid; CR7 ha preso le misure alle difese italiane ed è determinante in una squadra che spesso fa fatica a concretizzare le tante occasioni che riesce a creare.

Scarso apporto degli altri - Colpa un po' della scarsa incisività dei compagni di reparto di Ronaldo (Dybala e Higuain sono fermi a quota 5) ma anche dei trequartisti e dei centrocampisti (1 gol per Ramsey, 3 per Pjanic), che stanno trovando con più difficoltà la via della rete rispetto alle passate stagioni. Un fattore, questo, che potrebbe pesare nell'economia della crescita dei bianconeri sul piano del gioco. Una squadra che non segna è una squadra che non riesce a portare l'inerzia delle partite a proprio favore e poi non riesce a chiuderle, e inevitabilmente fa più fatica a portare a casa il risultato. In campionato, questi difetti vengono celati dalla forza della rosa, ma in Europa potrebbe non bastare il solo Ronaldo.