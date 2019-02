© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come Cardiff. Come l’andata col Real Madrid l’anno scorso. Ora serve una gara come il ritorno del Bernabeu. Con un finale diverso. L’Atletico Madrid è sempre lo stesso da otto anni, dice Massimiliano Allegri. Anche la Juve, ma troppo spesso nelle cose negative.

Dopo il 2-0 subito a Madrid contro l’Atletico, è inevitabile che i giudizi risultino fin troppo negativi, per i bianconeri. Però lo stesso Allegri ha parlato di un buon primo tempo e una ripresa inguardabile. A dirla tutta, la differenza l’ha fatto Pjanic più che il passaggio negli spogliatoi: il bosniaco non ha giocato bene, ma senza di lui la Juve è scomparsa dal campo.

Come le capita, appunto, troppo spesso: si scoraggia e subisce l’avversario. Se l’Atlético è garra, è cholismo, la Juve ha più qualità ma meno carattere. A metà ottavo di finale, Allegri deve guardare a cosa può migliorare. E rimanere tutti i 90 minuti in partita rimane l’obiettivo principale.