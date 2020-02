La Juve si tiene stretta Szczesny. Il rinnovo dà certezze sul futuro?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus si tiene stretta Wojciech Szczesny. È di pochi minuti fa l'annuncio ufficiale relativo al rinnovo di contratto del portiere polacco: erede di Buffon, indicato dallo stesso Gigi prima di salutare i bianconeri. Un anno di apprendistato, poi i guantoni da titolare in via definitiva. Nonostante il ritorno dello stesso Buffon, che in carriera non è mai stato secondo a nessuno e invece ha accettato di farlo alle spalle di Tek. Uno che ha sudato tanto, per arrivare dov'è.

Dall'Arsenal alla Roma. Cresciuto nelle giovanili del Legia Varsavia, già a 16 anni Szczesny approda all'Arsenal. Il prestito al Brentford, poi cinque stagioni, quasi tutte da titolare. Togliamo metà della prima e dell'ultima, perché a Londra parte dietro Fabianski (quasi una nemesi) e chiude dietro a Ospina. Nel 2015 il trasferimento a Roma, dove arriva come oggetto un po' misterioso e nel primo anno presta il fianco a qualche critica (il passivo in Champions, nello specifico, è pesantissimo). Poi si dà da fare, studia, migliora: in più occasioni, Szczesny ha spiegato quanto gli sia stato utile l'impatto con la Serie A per capire dove poter crescere. La seconda stagione il nostro campionato riscopre un portiere diverso, che conquista 14 clean sheet e chiude tornando ai Gunners solo per poco. Perché poi arriva la chiamata della Juve.

Il rinnovo dà certezze sul futuro? A Torino inizia come dodicesimo di lusso, nell'annata che si chiude con il bidone della spazzatura al posto del cuore dell'arbitro Oliver. Poi Buffon saluta e il gigante di Varsavia annulla un potenziale concorrente come Perin: la Juve è sua. Adesso ancora di più, perché il rinnovo dal 2021 al 2024, con adeguamento dell'ingaggio, è la miglior testimonianza di quanto a Torino credano in lui. Senza che questo escluda la possibilità di guardarsi attorno: non è un mistero che il ds Paratici segua con grandissima attenzione il futuro di Gianluigi Donnarumma. E questo rinnovo? Mette al sicuro la Vecchia Signora, dato che in estate diverse big, a partire dal Manchester United, hanno monitorato Szczesny: impossibile arrivare all'estate con un giocatore così, titolare fisso, in scadenza di contratto. Per rispondere alla domanda, il rinnovo di oggi mette al sicuro sia lui che la Juve domani: partiranno tutti da una situazione di forza, se ci sarà da discutere altre mosse.