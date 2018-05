La Juve sorride, Emre Can no. E' un'altra vittima dell'abbondanza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rischia di essere un maggio davvero amaro per Emre Can, centrocampista del Liverpool per altri quindici giorni e poi destinato a diventare un pilastro della Juventus che verrà. E' di oggi infatti l'esclusione dalla lista dei preconvocati di Loew per il Mondiale di Russia, che di fatto azzera o quasi le sue possibilità di partecipare alla prima rassegna iridata della sua carriera. Fatale al centrocampista tedesco l'infortunio alla schiena che lo tiene fuori da un mese e che ne mette in serio dubbio anche la partecipazione alla finale di Champions League contro il Real del prossimo 26 maggio. Buon per la Juventus, che a luglio avrà a disposizione un giocatore fermo per infortunio da un mese e mezzo sì, ma senza le conseguenze di uno sfibrante Mondiale con la selezione tedesca sulle spalle.

L'ecografia a cui si è sottoposto la scorsa settimana non ha dato gli esiti sperati e il ct non se l'è sentita di inserirlo in una lista già ricca di esclusioni eccellenti, vedi il campione del Mondo Goetze, autore gol decisivo in finale quattro anni fa. Il discorso cambia nei confronti di Manuel Neuer, preconvocato nonostante un'assenza di campi che dura dallo scorso settembre: tuttavia la posizione della federazione riguardo un possibile strappo alla regola per il portiere era nota da tempo.