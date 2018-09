La Juve spiega il rinnovo di Khedira: "E' il centrocampista più utilizzato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per raccontare l’importanza di Sami Khedira alla Juventus basta un dato, su tutti. Da quando è arrivato, 3 anni fa, lui è il centrocampista della Juventus che complessivamente ha giocato più minuti (8882 in tutte le competizioni)". Così la Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, ha spiegato il rinnovo del contratto di Sami Khedira, centrocampista tedesco che oggi ha sottoscritto un nuovo contratto fino al 2021, due anni in più rispetto al precedente accordo. "C'è tanto di un giocatore che sa sbagliare pochissimo e - si legge su Juventus.com - che spesso è autore della scelta di gioco perfetta (86% di precisione nel passaggio) e che sa graffiare le partite con assist (13 in 3 stagioni) e gol, ben 20, più di ogni altro centrocampista bianconero, con il suo personale record di 9 marcature nella stagione appena conclusa (l'ultimo centrocampista tedesco capace di segnare almeno nove gol in un campionato era stato Andreas Möller, nel 1993/94, sempre con la maglia della bianconera)".