La Juve torna a vincere in trasferta in Serie A: risorge Dybala, McKennie ancora al top

vedi letture

Più sofferta del previsto, ma la Juventus saluta Marassi con tre punti in più classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro il Genoa di Maran targata da Paulo Dybala e dalla doppietta di Cristiano Ronaldo dal dischetto. I bianconeri di Andrea Pirlo vincono per la prima volta in stagione due partite di fila in campionato dopo il 2-1, in rimonta, al fotofinish nel derby della Mole e tornano a strappare il massimo della posta lontano dalle mura dell’Allianz Stadium in Serie A quasi un mese e mezzo più tardi dopo la trasferta vinta a Cesena contro lo Spezia, sempre grazie a una doppietta di Ronaldo. Che è stato uno dei protagonisti di ieri con le due reti, numero 78 e 79 con la Juventus, e con la centesima presenza ufficiale in bianconero. Andrea Pirlo aveva chiesto una risposta sul piano dell’atteggiamento: risposta arrivata, come confermato anche da Pirlo stesso: “Era fondamentale ed è stato ottimo, bisognava cancellare la partita di Barcellona. Siamo stati bravi ad avere pazienza e ad aggredire i rossoblu”.

RISORGE DYBALA, MCKENNIE OVUNQUE - Erano più di cinque mesi che Paulo Dybala non lasciava il segno in Serie A: era il 4 luglio scorso, derby di Torino vinto 4-1 dai bianconeri. Un’infinità di tempo per un giocatore delle qualità della Joya e con le statistiche del dieci. Ieri sera a Genova la liberazione con un mancino dei suoi a battere sul tempo il portiere avversario. E Dybala e la Juve stessa si augurano una nuova vita da ieri in avanti dopo le tante, troppe difficoltà di inizio stagione. E ha catturato l’attenzione anche l’abbraccio dopo la rete con Andrea Pirlo: “Col mister abbiamo un grandissimo rapporto”, ha raccontato la Joya; “Se lo meritava, l’abbraccio va anche alla squadra che l’ha sempre supportato”. Dybala torna a respirare con un gol dei suoi anche grazie a una splendida giocata firmata Weston McKennie che, anche ieri, si è mosso a meraviglia nello scacchiere ideato dallo staff bianconero. Lucido e intelligente nel comprendere il movimento del compagno in occasione della rete dell’1-0, perfettamente tempista nell’inserirsi ripetutamente all’interno dell’area di rigore creando sempre grattacapi agli avversari. "Abbiamo sfruttato le sue caratteristiche, che sono da invasore. Ci serviva uno che attaccasse la profondità e in questo è molto bravo”, ha raccontato soddisfatto Pirlo. Il solito McKennie che per la Juve comincia a diventare una dolcissima abitudine.