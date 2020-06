La Juve torna al gol: 1-0 a Bologna, segna Ronaldo su rigore. Fallo di Denswil su De Ligt

Cristiano Ronaldo porta in vantaggio la Juventus: 1-0 al Dall’Ara sul Bologna. Dopo due gare a secco, i bianconeri tornano al gol grazie al loro fuoriclasse, implacabile dagli undici metri. Tiro centrale, ma Skorupski spiazzato. Rigore assegnato per un fallo di Denswil su De Ligt: il difensore del Bologna, su corner, trattiene per la maglia quello della Juve, che finisce a terra. Rocchi non ravvisa subito gli estremi del fallo ma, richiamato al monitor, assegna il penalty. E CR7 non perdona. Bologna 0, Juventus 1.