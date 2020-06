La Juve torna più serena dalla trasferta di Bologna, con il Lecce emergenza terzini

Pollice insù per il ritorno al successo, per la crescita evidente sulla lunghezza dei novanta minuti e sulla prestazione di alcuni singoli (Dybala e Bernardeschi su tutti, oltre al solito Bentancur). Pollice ingiù per l’ennesimo problema fisico di De Sciglio e ancora per una grande ingenuità di Danilo a tempo praticamente scaduto che costringerà Maurizio Sarri a gestire una delle emergenze più evidenti della stagione contro il Lecce, con il solo Cuadrado a disposizione sulle corsie esterne. “Venerdì potrebbe giocare Matuidi a terzino sinistro” ammette Sarri nel post gara del Dall’Ara, negandosi di conseguenza un uomo nel reparto mediano, dove non è che ci sia chissà quale abbondanza. La Juve che torna da Bologna, però, è comunque più serena. In fiducia, di base. Aspetto, questo, fondamentale per riprendere al meglio il cammino in una stagione che resta ancora aperta sui due fronti più importanti: campionato e Champions League. “Questa è la strada giusta – conferma Bonucci -. Sacrificio, umiltà e voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi”. La prossima sfida sarà fondamentale per trovare delle conferme, e Sarri forse potrebbe tornare a disposizione (anche se per poco) il suo unico numero nove a disposizione, Gonzalo Higuain.