La Juve viaggia con Mendes: Neves ultima idea di un canale privilegiato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wolverhampton è soltanto una parentesi. Targata Jorge Mendes, l'uomo che da anni tira i fili del mercato dei Lupi d'oltremanica. Non inganni la squadra di appartenenza, Ruben Neves è un centrocampista che arriverà ai vertici del calcio europeo. D'altra parte, è il portoghese più veloce della storia, almeno per quanto riguarda l'esordio in Champions League. Arrivato a 17 anni e 160 giorni, più precoce di un certo Cristiano Ronaldo. Con cui condivide l'agente e magari il futuro.

La Juventus ci pensa in modo concreto: Fabio Paratici ne ha parlato con Jorge Mendes, l'idea è di lavorare su un prestito. La Vecchia Signora deve ancora rientrare dell'investimento fatto su CR7 e in fin dei conti a gennaio si ripara. Un bel riparare, anche per Neves: la parentesi in una squadra di Championship e ora Premier League era destinata a far collimare gli interessi di Mendes (che ha costruito il Wolverhampton per un'immediata promozione) con quelli del ragazzo di salutare il campionato portoghese. Ora si fa sul serio.

Classe '97, longilineo, cresciuto nel Porto, Neves completerebbe il centrocampo bianconero anzitutto a livello numerico. Con cinque giocatori a ricoprire tre slot, il rischio emergenza è sempre dietro l'angolo. Neves porterebbe caratteristiche diverse rispetto a Khedira e Can: meno fisico e meno votato all'incursione, più attento alla gestione. Però. C'è un grosso punto interrogativo: il limite del mercato della Juventus a gennaio è rappresentato dalla lista Champions. Al momento, non c'è posto per un nuovo ingresso. Non è escluso che si crei con una cessione in difesa, e la Juve si tiene pronta: serve un centrocampista, può arrivare sull'asse di Mendes. Una nuova colonna portante per la Vecchia Signora?