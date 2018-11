La Juve vince ma rischia: il confine tra autostima e tracotanza

Alla fine la Juve ha vinto. È la normalità, in una Serie A che i bianconeri hanno tutta l'intenzione di cannibalizzare. Ha vinto perché non sa fare altrimenti, verrebbe da dire. E non si direbbe un'eresia: la forza della squadra di Allegri è nella sicurezza delle proprie qualità, nella consapevolezza che prima o poi tutto andrà come dovrebbe andare.

Il 3-1 col Cagliari, però, nasconde ancora una volta il rovescio della medaglia. L'autostima che si trasforma in hỳbris, in tracotanza. Perché il 3-1 col Cagliari poteva essere un 2-2, se soltanto Pavoletti avesse meglio indirizzato la palla-gol arrivatagli nel finale. Senza parlare della mezz'ora passata nel primo tempo tra il vantaggio di Dybala e il pareggio di Joao Pedro, in cui la Juve ha fatto l'altra cosa che le riesce meglio. Addormentarsi.

Nel post-partita, Allegri si è soffermato sulla mancanza di solidità difensiva, legata soprattutto al rischio di subire il 2-2, di cui sopra. Al di là delle dinamiche difensive, a questa Juve pare mancare soprattutto solidità mentale. Quella necessaria a rimanere in partita a prescindere dal risultato, quella che serve per continuare a giocare anche dopo aver conquistato il vantaggio. La Juve ha imparato a frenare quando serve, lo ha dimostrato anche oggi rallentando fino all'esasperazione il ritmo della gara nel secondo tempo. Deve ricoprire la capacità di spingere sull'acceleratore anche quando è già in vantaggio. Perché non è detto che le cose vadano sempre bene.