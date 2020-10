La Juventus a Crotone senza CR7: possibilità per Chiesa dal primo minuto

Andrea Pirlo è costretto a cambiare la sua Juventus in vista della sfida di sabato sul campo di Crotone. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, fermato dal Coronavirus. Guai muscolari per Ramsey e gastroenterite per Dybala: sarà Alvaro Morata a guidare l'attacco della Juventus, con lui Kulusevski e molto probabilmente Federico Chiesa, che potrebbe partire subito titolare. Lo riporta Il Corriere della Sera.