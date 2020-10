La Juventus agli azionisti: "Cuadrado ha sostenuto l'esame di italiano presso l'Università di Siena"

vedi letture

Nel corso delle sue risposte agli azionisti, la Juventus a precisa domanda ha dato delucidazioni anche sull'esame di italiano sostenuto da Juan Cuadrado dopo aver dato spiegazioni su quello di Luis Suarez.

Questa la domanda dell'azionista: "E' vero che II 22 settembre scorso anche un altro giocatore della Juventus, il colombiano Juan Cuadrado, ha sostenuto l'esame d'italiano? Ma anziché attendere mezzora o poco più per avere certificazione e diploma come il collega Luis Suarez, dovrà aspettare quasi un mese. L'esame si è svolto alla scuola Ciao Italy di Torino, convenzionata con l'università per stranieri di Siena per lo svolgimento del test d'italiano, quello che consente di ottenere la cittadinanza. Anche il suo colloquio è durato pochi minuti, causa Covid-19? Il rettore dell'Unistrasi, Pietro Cataldi, ci spiega: 'La valutazione è centralizzata a Siena, dove due valutatori indipendenti tra loro giudicheranno l'esame del giocatore che è stato videoregistrato. Per completare la valutazione ci vorranno venti o trenta giorni. Occorre seguire un protocollo molto rigoroso, poi se ci sono state eccezioni (a Perugia, ndr) verrà accertato. Il test consisteva nella somministrazione di domande orali registrate. La prova è stata poi inviata a Siena come fanno le scuole di tutto il mondo convenzionate con noi'".

Questa la risposta della Juventus: "Cuadrado ha sostenuto l'esame presso un'altra Università accreditata, quella di Siena".