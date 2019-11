La Juventus allo Stalinets e un clima poco russo a Mosca

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

Un cielo grigio, un vento tagliente. La neve della scorsa settimana, però, sembra solo un ricordo perché a Mosca, 5 novembre 2019, ci sono 10 gradi. E in un clima molto più italiano che russo, la Juventus cercherà domani la vittoria contro la Lokomotiv, nella RZD Arena che si vestirà a festa per l'occasione. Sold out, inevitabile, la caccia al biglietto è partita da tempo e anche stamattina c'erano persone fuori dai botteghini in cerca degli ultimi tagliandi.

Uno stadio moderno Lo Stalinets, così è stato battezzato negli anni '30, ha vissuto una nuova vita all'inizio del secolo. Una ricostruzione praticamente totale per un impianto ora Uefa 4, con 27mila posti a sedere. Costruito e riammodernato sempre grazie alla mano lunga delle Ferrovie (da qui il nome Lokomotiv e la... Locomotiva all'esterno dello stadio), nell'estate del 2017 è stato rinominato RZD Arena proprio grazie all'accordo con Russian Railways.

Mosca, domani La Juventus arriverà nel tardo pomeriggio a Mosca e alle 21:50 locali (due ore in avanti rispetto al fuso italiano), ci sarà la conferenza di Sarri e di un giocatore. Ad attendere i bianconeri un vento freddo ma una temperatura non certo siberiana: per la serata sono previsti 10-12 gradi mentre domani le temperature dovrebbero scendere intorno ai 5.