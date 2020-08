La Juventus di Pirlo prende forma: quanti e quali sono i giocatori in uscita?

La Juventus di Andrea Pirlo inizia a prendere forma. Gli incontri, di mercato ma non solo, fra il neo tecnico bianconero e la dirigenza sono frequenti e costanti e puntano a programmare nel dettaglio moduli, idee di gioco, acquisti e cessioni.

Tanti i giocatori che non rientrano più nel progetto - Miralem Pjanic e Blaise Matuidi hanno già salutato. Il primo per andare al Barcellona nello scambio con Arthur, il secondo risolvendo il proprio contratto per volare oltreoceano da David Beckham. E già con questi primi addii il monte ingaggi ha subito una sforbiciata. Ma le cessioni pesanti non finiscono certamente qui: il prossimo potrebbe essere Sami Khedira, che ha estimatori in Germania ma pure negli Stati Uniti. Da capire se il suo addio sarà in stile Matuidi o se potrà portare qualcosa nelle casse del club. Quindi Gonzalo Higuain: anche in questo caso la risoluzione del contratto non è ipotesi da scartare, soprattutto per "colpa" dell'alto ingaggio del Pipita che tiene lontane le possibili pretendenti. Ma potendo prendere il cartellino a zero, il discorso cambierebbe non poco. Mattia Perin potrebbe diventare moneta di scambio, magari con l'Atalanta per arrivare a Zapata. Infine i difensori: Daniele Rugani dopo tanto parlare è vicino all'addio, anche perché alla Continassa arriverà (per restare?) Cristian Romero.

In 4 in bilico - Le voci su Aaron Ramsey, al netto delle smentite dell'agenzia che ne gestisce gli interessi, restano insistenti. E in Premier League il gallese ha lasciato grandi ricordi e tanti estimatori. Su Alex Sandro sono in corso valutazioni, il Chelsea lo segue soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare a Chilwell. Ma a quale prezzo potrebbe cederlo la Juventus? Quindi Federico Bernardeschi e Douglas Costa: il primo piace al Napoli e se Milik dovesse diventare il nuovo 9 bianconero potrebbe fare il percorso inverso sbarcando all'ombra del Vesuvio. Douglas Costa è forse il più grande punto interrogativo: quest'anno ha dimostrato di essere devastante a gara in corso, ma gli infortuni al solito non danno tregua. E allora pensare all'addio no è ipotesi peregrina. Anche nell'ottica di un abbattimento del monte ingaggi e del fare cassa per muoversi sul mercato in entrata.