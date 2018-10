La Juventus difende CR7: "Professionista serio e apprezzato da tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus si schiera apertamente in favore di Cristiano Ronaldo difendendo il calciatore portoghese dopo le accuse di stupro arrivate negli scorsi giorni dagli States, fatti che si riferiscono a quasi 10 anni fa ma che hanno investito CR7 in queste ultime ore. Ecco i due Tweet del club bianconero effettuati tramite il profilo ufficiale: "Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione".

.@Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfc) 4 ottobre 2018