La Juventus, Dybala e un rinnovo che non è in discussione: i dettagli del prossimo prolungamento

Il portale Sportmediaset racconta alcuni dettagli legati alla trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. La Joya e la società bianconera, si legge, sono già d’accordo su tutto e solo l’emergenza Coronavirus ha fatto sì che le parti non si siano ancora viste per mettere nero su bianco (l’agente del giocatore è in Argentina, ndr).

Ad ogni modo, una volta che l’emergenza sarà alle spalle, Dybala firmerà il rinnovo con la Juventus del contratto attualmente in scadenza nel 2022: il nuovo accordo sarà allungato di due anni più opzione sul terzo, quindi 2024 più opzione fino al 2025. L’idea era far salire l’ingaggio dagli attuali 7,5 milioni a 10, tra parte fissa e bonus. Da capire se le ricadute della pandemia influiranno su queste cifre, ma l’accordo non sembra assolutamente in discussione.