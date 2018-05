La Juventus e la forza del rumore dei nemici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vera forza della Juventus è l'osmosi. E' l'innata capacità di fagocitare l'odio sportivo e trasofmarlo in energia. Il rumore dei nemici caro a Josè Mourinho, un altro che trasforma le sfide in ossigeno, è il frastuono dei fuochi d'artificio di fine stagione. Giorgio Chiellini, che della Signora è colonna d'Ercole, ha tolto i tacchetti e pure qualche sassolino. "Sassolone", dice lui alla toscana, perché "la Juventus deve ringraziare le sue avversarie. Al di là di quel che abbiamo fatto in campo, hanno tirato in ballo il gioco, poi il var, poi i fuochi d'artificio, poi le finali Champions. Non hanno mai smesso di darci linfa e alla Juventus non devi toccare l'orgoglio".

Più che ferita, è stata graffiata dentro in questi mesi la Juventus. Accerchiata mentre in altri lidi si respirava sindrome d'accerchiamento, la Juventus ha vinto il settimo Scudetto di fila e come tutte le cose che scrivono la storia, sarà solo questa a raccontarne la grandezza. E' stata una stagione senza un condottiero, ma con un Generale, quella dei bianconeri. Massimiliano Allegri ha saputo cucire abiti su misura per ogni avversario in Italia e gli è mancato solo l'ultimo punto, per vestire anche quello europeo contro il Real Madrid.

Non c'è un uomo copertina ed è per questo che oggi in molti scelgono proprio Giorgio Chiellini. Che non ha il fioretto degli artisti ma la sciabola di chi, accusato, va subito in difesa della sua Maginot. E la protegge, ergendo un muro spesso complicato da valicare. E' quel che gli avversari della Juventus, i nemici, faticano e continuano a non comprendere. Che vive d'osmosi, si nutre dell'odio sportivo altrui e lo trasforma in forza anziché essere sua debolezza. E' lì, che dalle ginocchia si rialza, quando l'avversario pensa di colpoferire. Una dinastia non nasce per caso. E non si mantiene solo col prestigio, col potere, con le idee.