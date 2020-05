La Juventus è pronta: Bentancur sta già raccogliendo l'eredità di Pjanic

vedi letture

La Juventus è pronta a cedere Miralem Pjanic per sostituirlo con Rodrigo Bentancur? Mettiamoli a confronto, considerando grazie ai dati del programma Comparisonator, le prestazioni da centrocampisti centrali nella Serie A 2019/2020. In quanto a minutaggio è avanti il bosniaco, 1858 a 1413, con 22 gare a 19, 20 a 15 dall'inizio. Interessante un altro dato: entrambi difficilmente giocano tutta la partita, visto che Pjanic è a 3 gare totali, Bentancur a 5.

Attacchi a confronto Utilizzando la media ponderata, e considerando sempre solo la Serie A, Pjanic è avanti in quanto ad azioni d'attacco fatte e pure riuscite. Davanti pure nei dribblig riusciti mentre Bentancur ci ha provato di più. Scarsa l'incidenza negli assist di Pjanic: 1 a 6, ma coi gol è davanti il bosniaco 3 a 0.

I parametri difensivi: Bentancur vola Qui l'ex Boca prende il volo. Tranne che per i recuperi palla, Bentancur ha fatto meglio di Pjanic in ogni singola statistica. Ha recuperato più palloni che hanno portato a un tiro, ha perso meno volte la sfera, comprese quelle nella propria metà campo. Ha completato più azioni difensive e intercettato più palloni.

La regia dice Pjanic. Ma non del tutto Il sorpasso non si completa ma la crescita di Bentancur, considerate le gare da centrocampista centrale e non quelle da trequartista o da esterno, è esponenziale. Mettendo a confronto i due nello stesso ruolo, ecco che Pjanic balza all'occhio per tocchi e passaggi fatti e riusciti. Bentancur, però, è avanti nei passaggi per il tiro e in quelli chiave. Meno regia ma più decisività in chiave offensiva. E i duelli? Tutti dalla parte del sudamericano. Che è già pronto per essere il nuovo titolare.