La Juventus fa sul serio per Darmian: sul piatto 22 milioni

© foto di Francesca Ceciarini

La Juventus fa sul serio per Mattia Darmian. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 22 milioni di euro. La proposta per il Manchester United, infatti, consisterebbe di 4 milioni per il prestito più 18 a fine stagione per esercitare l'obbligo di riscatto. Da capire se José Mourinho sia disposto a privarsi del difensore italiano, "riscoperto" dallo Special One nel finale di stagione.