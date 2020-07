La Juventus frena ancora, Sarri: "Probabilità di scudetto? Come quelle di colpire un palo"

"Le probabilità di vincere lo scudetto? Pensarci nel calcio è come fare palo: l'obiettivo o lo centri o non lo centri". Parla in modo chiaro in conferenza stampa , Maurizio Sarri, dopo il rocambolesco 3-3 in casa del Sassuolo. "Le probabilità non ti garantiscono niente - ha sottolineato il tecnico della Juventus -. La situazione è che da adesso dobbiamo giocare 5 partite e fare 9 gol. Stop. Pensiamo a vincere tre partite delle prossime cinque senza tanti retropensieri".

La Juventus ha concesso 16 conclusioni nel primo tempo contro il Sassuolo: non ha mai fatto peggio in una prima frazione dal 2004/05 in Serie A. Un aspetto analizzato dallo stesso Sarri in conferenza: "A me i momenti di passività non è che piacciano molto. Io preferisco prendere un gol in contropiede, piuttosto che per passività ai limiti della nostra area di rigore. C'è qualcosa in questo momento che porta a questo, stanchezza mentale o fisica, non lo so. E' sicuramente un momento strano della stagione".

