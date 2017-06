La Juventus guarda al futuro: Barella e Pellegri nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'incontro odierno fra Juventus e Cagliari non si è parlato solo del possibile prestito ai sardi di Rolando Mandragora, Mattia Vitale, Francesco Cassata e Filippo Romagna, ma anche del centrocampista Nicolò Barella che i bianconeri vorrebbero acquistare in ottica futura, lasciandolo magari per un anno ai rossoblù per permettergli di maturare e giocare con continuità. Ai bianconeri inoltre piace il classe 2000 Roberto Biancu sempre in forza ai sardi. Lo rivela Sky Sport spiegando che i bianconeri vorrebbero inserirsi nella corsa al giovane centravanti del Genoa Pietro Pellegri, classe 2001, che vede al momento l'Inter in netto vantaggio sulle altre contendenti.