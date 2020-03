La Juventus in prestito - Boloca al Bologna ha già ricevuto la chiamata di Mihajlovic

La prima chiamata in Serie A, per Gabriele Boloca, è stata un’emozione unica. Arrivata quasi inaspettata, a seguito degli infortuni di Denswil, Krejci e Medel e della squalifica di Bani: il classe 2001 di proprietà della Juventus e in prestito al Bologna è stato convocato da Sinisa Mihajlovic in occasione della trentottesima giornata, a gennaio, contro la Spal.

Boloca è una colonna della formazione Primavera dei felsinei, allenata da Emanuele Troise, ex vice di Fabio Pecchia, attuale coach della seconda squadra juventina. Il centrale difensivo ha giocato finora nove partite (sette in campionato e due in Coppa Italia Primavera), sei delle quali dal primo minuto. Buone prestazioni, ampi margini di crescita: il futuro è dalla sua parte.