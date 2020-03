La Juventus in prestito - Buona stagione di Stephy Mavididi al Digione

Un anno di crescita nella Juventus Under 23 e adesso una stagione di ottimo livello in Serie A francese. Stephy Mavididi, attaccante classe 1998, era arrivato a Torino nell’estate del 2018 per alzare il livello del reparto offensivo della Seconda Squadra bianconera al primissimo anno di sperimentazione.

Un buon rendimento, a tratti altalenante nella prima fase, e un finale di stagione brillante lo hanno messo nel mirino di tante società europee. Ad agosto il Digione ha bruciato la concorrenza, prendendolo con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto legato a un obiettivo di classifica del club (al momento lontano ma non irraggiungibile). Per lui, comunque, il telefono della Juve ha squillato da più fronti.

L’attaccante inglese ha collazionato finora ventiquattro presenze in campionato (segnando cinque reti) e quattro in Coupe de France (dove ha messo a segno tre marcature). In più ha regalato due assist, uno per competizione. Insomma una risorsa importantissima per mister Stephane Jobard, che vorrebbe averlo anche in futuro.