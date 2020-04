La Juventus in prestito - Clemenza al Pescara, lo stop dopo tre gare da titolare

vedi letture

Dopo la prima parte di stagione in Serie C con l’Under 23, Luca Clemenza stava trovando continuità in cadetteria con la maglia del Pescara. Il centrocampista classe 1997, di proprietà della Juve, è stato girato in prestito a gennaio, nell’ultimo giorno di mercato. Sei gare di buon livello, le ultime tre da titolare, prima della sosta forzata della stagione calcistica per via dell’emergenza Coronavirus. La prossima estate sarà valutato nuovamente al fine di trovare la migliore collocazione.