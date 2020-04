La Juventus in prestito - Colombo, Barosi e Mosagna si misurano in Serie D

Ultimo appuntamento con i giovani che la Juventus ha concesso in prestito nel corso di questa stagione. Tre gli elementi che giocano in Serie D, due quali portieri che si misurano tra i grandi. Edoardo Colombo, classe 2001, difende la porta della Torres e, fino alla sospensione del campionato, aveva giocato tutte le ventisette gare in calendari. Come Davide Barosi, classe 2000, estremo difensore del Grosseto. Al Chieri, invece, ha collezionato dodici presenze nel ruolo di difensore Claudio Mosagna, classe 2002. La prossima estate il loro futuro sarà valutato nuovamente.