La Juventus in prestito - Erik Gerbi da gennaio nella Sampdoria Primavera

La Juve aveva deciso un paio di mesi fa di far crescere Erik Gerbi lontano da Vinovo. Acquistato a gennaio 2018 nell’ambito della cessione di Emmanuello, l’ex attaccante della Pro Vercelli è giunto in bianconero la scorsa estate. La concorrenza nella formazione Primavera di Zauli è tanta, il classe 2000 ha comunque ben figurato quando chiamato in causa nella prima parte di stagione. A gennaio la scelta di mandarlo a giocare nel club blucerchiato per fargli trovare maggiore continuità. Ed effettivamente, prima della sospensione del campionato, il ragazzo aveva già collezionato quattro presenze, una da titolare.