La Juventus in prestito - Fernandes adesso ha voglia di continuità: cinque presenze in due mesi

A gennaio 2018, all'ultimo giorno utile tra l'altro, è stata un'operazione alla Paul Pogba. Ovvero: acquisizione dei diritti a parametro zero di uno dei giovani più promettenti del suo Paese, l’Olanda. Regista dell'affare Mino Raiola, attori protagonisti i dirigenti della Juventus e Leandro Fernandes, talento classe 1999, cresciuto nel PSV. Mezza stagione in Primavera, poi la consacrazione tra i grandi, in Under 23, strozzata da un brutto infortunio, e dunque il trasferimento in prestito al Fortuna Sittard.

Il centrocampista, dopo un inizio di stagione complicato, tenta adesso di farsi largo nella massima serie olandese. Fino a questo momento, ha sempre sfruttato al meglio l'opportunità in alcuni spezzoni di gara. Cinque presenze negli ultimi due mesi, per un totale di centoventuno minuti giocati. Non tantissimi, ma a Torino credono tanto in lui e sono pienamente convinti che potrà esplodere molto presto.