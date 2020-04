La Juventus in prestito - Il Perugia vorrebbe trattenere Nicolussi per un altro anno

L'ottimo rendimento stagionale di Hans Nicolussi Caviglia spinge il Perugia a sperare di trattenere il centrocampista di proprietà della Juve anche per la prossima stagione. I rapporti tra i due club sono molto buoni, il calciatore la scorsa estate si è trasferito in Umbria con la formula del prestito secco all'ultimo giorno di mercato. Ha giocato diciassette partite in Serie B, confezionando cinque assist, e ha pure segnato una rete in Coppa Italia. La sospensione del campionato, che potrebbe non riprendere più, sposta al prossimo anno il completamento del percorso di maturazione del ragazzo, che ha tutte le carte in regola per diventare in futuro un top della Serie A. La Juve valuterà con calma, il Perugia ci spera.