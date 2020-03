La Juventus in prestito - Kastanos si gioca le sue carte in Serie B, con la maglia del Pescara

Sedici presenze, otto di queste da titolare. Il percorso di Grigoris Kastanos prosegue nel Pescara, in Serie B, dopo una stagione nella Juventus Under 23 che gli ha consentito di ritrovare continuità dopo alcune noie fisiche per le quali aveva dovuto arretrare dalla rampa di lancio.

Una scelta ponderata, la sua. Proprio a Pescara, nella stagione 2016/17, per il centrocampista della Nazionale cipriota era passato il treno della Serie A ed è per questo che la scorsa estate non ne ha voluto sapere delle tante altre offerte dall’estero, in particolare dalla Spagna e dal Belgio.

La Juve lo ha ceduto con la formula del prestito secco, il giocatore sta ricambiando la fiducia degli abruzzesi con un buon rendimento. Nel corso dell’annata ha pure confezionato due assist, confermandosi tecnicamente valido per la categoria anche nei momenti clou.

Tante le società che monitorano con attenzione il classe 1998, dalle parti di Torino non hanno però alcuna intenzione di forzare i tempi: la prossima estate, quando rientrerà a Vinovo, si valuterà con molta calma la soluzione migliore per il suo futuro.