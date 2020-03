La Juventus in prestito - Kevin Monzialo in Serie A svizzera

Dopo una bella stagione in Primavera, e qualche apparizione in Under 23, Kevin Monzialo cerca fortuna in Svizzera, con la maglia del Grasshopper. L’ala di proprietà della Juve, in prestito per una stagione, ha collezionato fin qui nove presenze, di cui due da titolare, e soprattutto messo a segno tre reti.

Il fiuto dentro l’area avversaria l’aveva ampiamente mostrato nelle ultime stagioni in bianconero, si tratta adesso di crescere sotto il profilo fisico e caratteriale in un campionato complesso che può formarlo al meglio sulle sue attitudini. L’obiettivo è alzare il proprio livello entro fine stagione, la stagione in Serie A svizzera finora è stata efficace.