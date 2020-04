La Juventus in prestito - La trasformazione di Mattia Perin e il sogno Europei

“Sono cambiato. La Juve mi ha lasciato tante cose positive – ha detto qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport -. Ho capito cosa vuol dire lavorare duramente per ottenere sempre la vittoria”. Il Mattia Perin che si è ripresentato al Genoa è nuovo, fresco, completamente rigenerato. Ha vissuto la Juve per un anno e mezzo, ed è bastato per comprenderne i segreti sul piano della mentalità. Il suo futuro è ancora da definire, perché il Genoa lo ha preso in prestito secco a gennaio e potrebbe anche non rinnovargli la fiducia per il futuro. Ma adesso Mattia è un giocatore nuovo, completamente recuperato dall’infortunio e soprattutto trasformato di testa: un portiere di sicuro affidamento con il sogno Europei non del tutto perduto, un affare da non lasciarsi scappare.